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Giresunspor transfere devam edecek

Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, bir ya da iki transfer daha yapmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA
Giresunspor transfere devam edecek
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07 Ağustos 2018 13:58
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, şartların elverdiği ölçüde bir veya iki oyuncu daha transfer etmek istediklerini söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon kadrosunun büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Transfer döneminin ağustos sonuna kadar devam edeceğini anımsatan Özkul, "Şartlar elverirse bir veya iki oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Transfer olursa da orta saha ve sol öne olacaktır. Zamanımız var, bizim şartlarımıza uyan oyuncu olursa transfer ederiz." dedi.

Özkul, liglerin bu hafta başlayacağına işaret ederek, "Pazar günü sahamızda oynayacağımız Eskişehirspor maçına odaklandık. İç sahada ilk maçımızı oynayacağız. İlk maçlar her zaman sonucu belli olmayan maçlardır ama saha ve seyirci avantajımızı kullanarak yeni sezona galibiyetle başlamak istiyoruz." diye konuştu.

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