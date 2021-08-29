Giresunspor Trabzonspor CANLI İZLE, TS Giresun maçı izle

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29 Ağustos 2021 21:41
Giresunspor Trabzonspor CANLI İZLE, TS Giresun maçı izle
İZLE Giresunspor Trabzonspor beIN SportSüper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GİRESUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






GİRESUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Giresunspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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GİRESUNSPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Giresunspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Giresunspor
Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Diabate, Serginho, Balde

Trabzonspor
Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny



44 yıl sonra Karadeniz derbisi

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra bu yıl yeniden Süper Lig'de mücadele veriyor.

Bu sezon 44 yılın ardından iki takım Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Karadeniz derbisinde yeniden karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Giresunspor deplasmanında kazanamadı

44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.

TUTTUR'DA HEMEN OYNA

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Trabzonspor'un kazanmasına 1,54 oran açıklandı. Giresunspor galibiyetine 3,90 oran verilirken; beraberlik 3,05 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,83, 2,5 Üst'e ise 1,59 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...

İki takımın eksikleri

Giresunspor'da savunma oyuncusu Hüsamettin Tut, kırmızı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Ayrıca Cornelius, Peres, Gervinho ve Trondsen sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

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