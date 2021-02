Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: 'Hedefimiz 65-66 puanı bulabilmek'

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'e yükselebilmek adına 65-66 puana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.



Keleş, yaptıkları son 10 maçı kazandıklarını ve bu karşılaşmalarda sadece bir gol yediklerini hatırlatarak, iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.



Kendileri için artık her maçın final havasında geçtiğini dile getiren Keleş, "Zor maçlar oynuyoruz, eksiklerimiz de vardı. Üç oyuncumuz yoktu, buna rağmen geçen hafta Bolu'da galip gelmesini bildik. Mücadelemizi biraz ön plana çıkardık." diye konuştu.



Keleş, galip gelmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "İyi oyun biz de istiyoruz. Devamlı aynı oyuncularımızla oynuyoruz, onlara da biraz yük bindi ama sonuçta galip gelmesini bildik, puan farkını açtık." değerlendirmesinde bulundu.



Önlerindeki Ankaraspor ve Adanaspor maçlarından 6 puan almaları durumunda avantaj yakalayacaklarını düşündüğünü dile getiren Keleş, şunları kaydetti:



"Geçen sezon Hatay takımı 66 puanla çıktı, bize de 5-6 galibiyetin yeteceğini düşünüyorum. Hedefimiz 65-66 puanı bulabilmek ama tabii ki her maç final. Ligin ikinci yarısında son maçlara doğru zorlu fikstürümüz var, oraya biraz daha avantajlı girmek istiyoruz. Bizim için önemli olan şu an için Ankaraspor maçı. Oradan da üç puan aldığımız zaman rakiplerimiz de birbirleriyle oynuyor, puan farkını biraz daha açmak istiyoruz."