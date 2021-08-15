Giresunspor taraftarının Galatasaray maçı heyecanı

Giresunspor taraftarları, 44 yılın ardından takımlarının Süper Lig arenasında boy gösterecek olmasının heyecanını yaşıyor.

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den sonra bu yıl yeniden Süper Lig'de yer alma hakkı elde etti.



Bu kulvardaki son maçını 1977 yılında Eskişehirspor ile deplasmanda oynayan Giresunspor, aradan geçen 44 yılın ardından yarın Galatasaray'a karşı Süper Lig mücadelesine yeniden başlayacak.

Giresunspor taraftarları, uzun yıllar sonra takımlarının Süper Lig arenasına çıkacağı günü heyecanla bekliyor. İlk maçın Galatasaray ile oynanacak olması ise taraftarları daha da heyecanlandırıyor.

Yeşil-beyazlı takımın taraftarlarından Murat Bıçakçı, şehirde 44 yıl sonra büyük bir heyecan yaşandığını söyledi.

İlk maçın Galatasaray ile olmasının heyecanı daha da büyüttüğünü belirten Bıçakçı, "Süper Lig'e 44 yıl sonra çıkmış bir şehir takımı olarak ilk hedefimiz şampiyonluk veya ilk 5 değil. Bu hayalci bir durum." dedi.



Bıçakçı, Giresun halkının ligde kalıcı olmak istediğinin altını çizerek, "Lige alışmak istiyoruz. Bu ligin tadını aldıktan sonra, daha sonraki yıllarda başarı olacaktır." diye konuştu.



Dursun Yıldırım ise ilk maçın biletini aldığını ifade ederek, "Heyecan çok var. Hem de Galatasaray gibi büyük bir takım ile oynayacağız. Giresunspor'dan beklentim bu ligde kalsın, düşmesin yeter. Allah izin verirse seneye daha iyi kadroyla, daha güzel işler yaparız." değerlendirmesinde bulundu.



Gençliğinde Süper Lig maçlarını izlediğini anlatan 60 yaşındaki Yıldırım, Galatasaray maçıyla tekrar eski günleri yad edeceğini dile getirdi.



Selçuk Demir, ilk maçın Galatasaray'a denk gelmesi nedeniyle heyecanlı olduğunun altını çizerek, maça son bir gün kala bu heyecanın şehirde doruk noktaya çıktığını belirtti.



Maça yoğun ilginin olacağını düşündüğünü ifade eden Demir, "Gurbetçiler de Giresunspor'un ilk maçına ilgi gösterecektir. Bu sezondan beklentimiz, ligde kalmak. Yeni çıkmış bir takımız, inşallah bu sene ligde kalırız." şeklinde konuştu.



Ali Çağlar Ekmekçi de Galatasaray'ı yenebilecek güce sahip olduklarını vurgulayarak, iyi bir kadroya sahip Giresunspor'un galip geleceğine inandığını kaydetti.