  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

Giresunspor, Tanase transferini açıkladı

Ümit Özat'ın takımı Giresunspor, Rumen oyuncu Cristian Tanase'yi renklerine bağladı.

Kaynak: DHA
Giresunspor, Tanase transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 13:08
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Rumen oyuncu Cristian Tanase'yi renklerine bağladı.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Giresunspor'da Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Tanase ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Demir Grup Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giyen, sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan ancak bu ekibin transfer yasağı nedeniyle resmi sözleşme imzalayamayan orta saha oyuncusu Tanase, Giresunspor'un Antalya'da kampına katıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için