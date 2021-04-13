TFF 1. Lig'in 30. haftasında Giresunspor evinde Keçiörengücü'nü konuk etti. Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.Keçiörengücü, 15. dakikada Eze'nin golüyle öne geçerken, Giresunspor'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Balde ve 79. dakikada Eren'den geldi.Bu sonucun ardından lider Giresunspor puanını 63 yaparak Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım daha attı. Playoff mücadelesi veren Keçiörengücü ise 49 puanla 7. sırada kaldı.TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacakken, Keçiörengücü evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.Çotanak Spor KompleksiOnur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin TuğralTolgahan Acar, Diarra (Dk. 63 Erol Can Akdağ), Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 76 Traore), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Uzodimma), Serginho, Eren Tozlu, Balde (Dk. 83 Sadi Karaduman)Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 87 Ilır Mustafa), Abdulkadir Korkut, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu (Dk. 90+2 Melik Derin), Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz, Cem Ekinci (Dk. 87 Hamidovic), Eze (Dk. 46 Dialiba)Dk. 15 Eze (Ankara Keçiörengücü), Dk. 19 Balde, Dk. 79 Eren Tozlu (GZT Giresunspor)Dk. 20 Nalepa, Dk. 56 Mehmet Taş (GZT Giresunspor), Dk. 45+1 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 46 Süleyman Olgun, Dk. 77 Abdulkadir Korkut, Dk. 88 Dialiba (Ankara Keçiörengücü)