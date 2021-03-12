Giresunspor, şok üstüne şok yaşıyor!

TFF 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Bandırmaspor'u ağırladı.
Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23. dakikada Doğan Can Davas kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Giresunspor, 53 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 4 maç aradan sonra galibiyet alan Bandırmaspor ise 35 puanla 9. sırada yer aldı.
Giresunspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23. dakikada Doğan Can Davas kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Giresunspor, 53 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 4 maç aradan sonra galibiyet alan Bandırmaspor ise 35 puanla 9. sırada yer aldı.
Giresunspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.