Giresunspor, şok üstüne şok yaşıyor!

TFF 1. Lig'de 26. hafta mücadelesinde Giresunspor, konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu ve üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, şok üstüne şok yaşıyor!
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12 Mart 2021 21:12
TFF 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Bandırmaspor'u ağırladı.

Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23. dakikada Doğan Can Davas kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Giresunspor, 53 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 4 maç aradan sonra galibiyet alan Bandırmaspor ise 35 puanla 9. sırada yer aldı.

Giresunspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.



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