Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.



Giresunspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı 69. dakikadan sonra bulduğu gollerle 3-1 kazandı. karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Ibrahime Balde, 83. dakikada ve 88. dakikada penaltıdan Souleymane Doukara kaydetti. Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 28. dakikada Aleksandar Pesic'ten geldi.



Bu sonucun ardından Giresunspor, ligde arka arkaya 3. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Üst üste iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise kendi sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada Balde'nin ara pasında Diabate, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu köşeden kornere çeldi.



28. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta GZT Giresunspor defansı ceza sahası içerisinde topa müdahale edemedi. Arka direkte boş pozisyondaki Pesic'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





63. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük'ün kontra atağında Jummy Durmaz, defansın arkasına attığı pasta Emre Mor topla ceza sahasına girdi. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



69. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Diabate'nin defansın arkasına gönderdiği pasta Süleymanov topla buluştu. Bu oyuncunun yerden pasında Balde boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.



83. dakikada Giresunspor öne geçti. Aziz Eraltay, Vavacars Fatih Karagümrük oyuncularından kaptığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda top Viviano'dan döndü. Boş pozisyonda Doukara meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.



86. dakikada Aziz Eraltay, rakip defanstan kaptığı topla ceza sahasına girdi. Tunay Torun'un müdahalesi ile Aziz Eraltay yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada topun başına gelen Doukara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1.



Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel



GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Aziz Eraltay (Dk. 90 Emre Taşdemir), Perez, Traore (Dk. 78 Pelupessy), Favio, Süleymanov (Dk. 90 Hayrullah Bilazer), Diabate, Sergio (Dk. 70 Champness), Balde (Dk. 70 Doukara)



Vavacars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 80 Balkovec), Biglia, Jummy Durmaz (Dk. 84 Erhun Aksel Öztemür), Karamoh (Dk. 71 Ahmet Musa), Bertolacci (Dk. 71 Adnan Uğur), Emre Mor (Dk. 80 Tunay Torun), Pesic



Goller: Dk. 69 Balde, Dk. 83 ve 88 Doukara (Penaltıdan) (GZT Giresunspor), Dk. 28 Pesic (Vavacars Fatih Karagümrük)



Sarı Kartlar: Dk. 49 Flavio (GZT Giresunspor), Dk. 87 Tunay Torun (Vavacars Fatih Karagümrük)





İLGİLİ VİDEO