Giresunspor otomatiğe bağladı; Boluspor'u da yendi

TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Giresunspor, Boluspor deplasmanında 1-0 kazanarak 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Haber; Sporx.com
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Giresunspor otomatiğe bağladı; Boluspor'u da yendi
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14 Şubat 2021 15:29
TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Reha Erginer'in takımı Boluspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor kozlarını paylaştı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 72. dakikada kendi kalesine Fethi Özer kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Boluspor 19 puanda kalırken, üst üste 4. yenilgisini aldı. Giresunspor 47 puana yükseldi ve arka arkaya 10. kez kazandı, yenilmezlik serisi ise 14 maça çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor sahasında Ankaraspor'u ağırlayacak.



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