Giresunspor: "Operasyon yapmayın"

Giresunspor Başkanvekili Ferhat Karademir, Ankaragücü karşılaşmasındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor: 'Operasyon yapmayın'
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20 Nisan 2023 18:56
Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaşan Giresunspor'dan hakem tepkisi geldi.

Karadeniz ekibinin başkanvekili Ferhat Karademir, Ankaragücü'nün ilk golün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ferhat Karademir, paylaşımında, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tüm hafta konuştu konuştu, ödülünü verdiler. Bizim üzerimizde operasyon yapmayın. Golden önce elle topu düzelttiğini göre göre ne hakem ne VAR müdahale etmedi. Yazıklar olsun." ifadelerini yazdı.

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