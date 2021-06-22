Süper Lig'de genç ve dinamik bir kadro kurmayı hedefleyen Giresunspor'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor.



Yeşil Beyazlılar'ın kaleci adayları arasında Galatarasay'ın file bekçisi Okan Kocuk'un da olduğu ve kaleciye teklif götürdüğü kaydedildi.



Fernando Musleri'nin yedeği olan ve geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılı ekipte 10 lig, 1 de kupa maçına çıkan Okan'a teklif götüren Yeşil Beyazlılar'ın hem oyuncudan hem de kulübünden cevap beklediği gelen haber arasında yer alıyor



Kaynak: Giresungazete



