Giresunspor, Okan Kocuk için şart koştu

Giresunspor, Galatasaray'ın geri istediği Okan Kocuk için 'Kaleci bulmadan gönderemeyiz' cevabını verdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Okan Kocuk için şart koştu
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31 Aralık 2021 12:55
Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede büyük sıkıntı çeken, yedek İsmail Çipe'den memnun olmayan Galatasaray, Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiraladığına pişman oldu.

26 yaşındaki file bekçisini Karadeniz ekibinden geri isteyen sarı-kırmızılılar "Kaleci bulmadan gönderemeyiz" yanıtını verip Fatih Öztürk teklifini de geri çevirdi.

Okan Kocuk için iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor. 


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