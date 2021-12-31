Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede büyük sıkıntı çeken, yedek İsmail Çipe'den memnun olmayan Galatasaray, Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiraladığına pişman oldu.
26 yaşındaki file bekçisini Karadeniz ekibinden geri isteyen sarı-kırmızılılar "Kaleci bulmadan gönderemeyiz" yanıtını verip Fatih Öztürk teklifini de geri çevirdi.
Okan Kocuk için iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor.
26 yaşındaki file bekçisini Karadeniz ekibinden geri isteyen sarı-kırmızılılar "Kaleci bulmadan gönderemeyiz" yanıtını verip Fatih Öztürk teklifini de geri çevirdi.
Okan Kocuk için iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor.