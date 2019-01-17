Giresunspor, Mehmet Taş ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Denizlispor'dan Mehmet Taş'ı transfer etti.Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.Eren, ayrıca altyapı oyuncusu Gökhan Cörüt ile 4,5 yıllık profesyonel anlaşma yaptıklarını da kaydetti.