Giresunspor, maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, ligde kalan maçlarını yeni yapılan Çotanak Stadı'nda oynamak istediklerini bildirdi.



Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Stadı'nın zemininin futbol için çok müsait olmadığını, oyuncuların zemindeki hatalar nedeniyle sakatlanma riski ile karşı karşıya kaldığını belirtti.



Sakatlanmalara neden olacak risklerin görmemezlikten gelinemeyeceğini vurgulayan Karademir, bu nedenle ligde kalan maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamak istediklerini aktardı.



Bu konudaki taleplerini yetkili makamlara ilettiklerini ve sonucu beklediklerini ifade eden Karademir, şunları kaydetti:



"Yeni statta zemin artık iyice oturdu. Çimler futbol oynamak için son derece müsait. Elimizde bu kadar kaliteli bir saha varken 1-2 maç daha zemini bozuk bir sahada oynayarak sportif alanda ve sağlık alanında riskleri büyütmek istemiyoruz. Talebimiz 20 gün içinde tüm işlemlerin tamamlanması ve Giresunspor'umuzun maçlarını artık yeni stadyumda oynamaya başlamasıdır."



