Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu," dedi.Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezona yeni bir kadroyla başlayacaklarını kaydetti.Gerek transferlerle, gerek kamp dönemindeki çalışmalarla lige iyi hazırlandıklarını belirten Kazancıoğlu, sezonun ilk maçında yarın galip gelmek istediklerini söyledi.Kazancıoğlu, galibiyeti güzel bir futbolla almak istediklerini ifade ederek,diye konuştu.Taraftarları maça davet eden Kazancıoğlu, 12. adamın vereceği desteğin 3 puan için önemli olduğunu sözlerine ekledi.