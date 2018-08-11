Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Taraftarımız önünde 3 puan alıp, iyi bir başlangıç yapmak ileriki haftalar için önemli." dedi.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezona yeni bir kadroyla başlayacaklarını kaydetti.
Gerek transferlerle, gerek kamp dönemindeki çalışmalarla lige iyi hazırlandıklarını belirten Kazancıoğlu, sezonun ilk maçında yarın galip gelmek istediklerini söyledi.
Kazancıoğlu, galibiyeti güzel bir futbolla almak istediklerini ifade ederek, "Kendi evimizde oynamak bir avantaj. Taraftarımız önünde 3 puan alıp, iyi bir başlangıç yapmak ileriki haftalar için önemli. Galip gelmemiz herkese moral olacaktır. Eskişehirspor karşısında inşallah galip geliriz." diye konuştu.
Taraftarları maça davet eden Kazancıoğlu, 12. adamın vereceği desteğin 3 puan için önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezona yeni bir kadroyla başlayacaklarını kaydetti.
Gerek transferlerle, gerek kamp dönemindeki çalışmalarla lige iyi hazırlandıklarını belirten Kazancıoğlu, sezonun ilk maçında yarın galip gelmek istediklerini söyledi.
Kazancıoğlu, galibiyeti güzel bir futbolla almak istediklerini ifade ederek, "Kendi evimizde oynamak bir avantaj. Taraftarımız önünde 3 puan alıp, iyi bir başlangıç yapmak ileriki haftalar için önemli. Galip gelmemiz herkese moral olacaktır. Eskişehirspor karşısında inşallah galip geliriz." diye konuştu.
Taraftarları maça davet eden Kazancıoğlu, 12. adamın vereceği desteğin 3 puan için önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın