Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı

TFF 1. Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup eden Giresunspor, galibiyet serisini 8 maça yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı
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01 Şubat 2021 16:17
TFF 1. Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup eden Giresunspor, galibiyet serisini 8 maça çıkardı. 

Ligde 41 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerliyor.

Giresun temsilcisi, son 8 maçta rakipleri önünde sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, Eskişehirspor'u 2-0, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0, Adana Demirspor'u 2-0, Altınordu'yu 2-0, Akhisarspor'u 1-0, Tuzlaspor'u 3-0, Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 ve Menemenspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 8 karşılaşmada kalesinde gol görmezken rakip fileleri ise 16 kez havalandırdı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 8 maçlık galibiyet serisiyle önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Giresunspor'un ve Giresun halkının Süper Lig özlemini dindirmek için yönetim kurulu olarak yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Bizim bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız sonuna kadar mücadele ediyoruz. Şu anda ligde iyi gidiyoruz. Giresun halkının da sağladığı desteklerle sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğimize inancımız tam."



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