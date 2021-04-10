Giresunspor liderliğini sürdürdü

Giresunspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giresunspor liderliğini sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2021 14:02
 GZT Giresunspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 29. haftaya 54 puanla ikinci sıradaki Samsunspor'un üç puan önünde 57 puanla lider giren GZT Giresunspor, dış sahada küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'la karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenerek üç puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlı takım, ligde normal sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmek için önemli bir avantaj elde etti.

Süper Lig'e 44 yıldır hasret olan GZT Giresunspor, ligin 30. haftasında 13 Nisan Salı günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.