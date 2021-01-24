Giresunspor, liderliğini dakika 87'de perçinledi

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, liderliğini dakika 87'de perçinledi
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24 Ocak 2021 17:59
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Giresunspor üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın tek golü 87. dakikada Balde'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor, puanını 38 yaptı. Giresunspor'u 1 maçı eksik olan takımlardan İstanbulspor 34, Samsunspor 33 ve Altay 32 puanla takip ediyor.

Balıkesirspor ise 16 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise aynı haftada Tuzlaspor'u konuk edecek.



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