Giresunspor, Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Giresunspor, eski oyuncusu Brandley Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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15 Eylül 2023 15:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brandley Mack-Olien Kuwas'ı yeniden kadrosuna kattığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Brandley Mack-Olien Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak yeniden kadromuza kattık. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Giresunspor forması giyen Kuwas, sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüpten ayrılmıştı.

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