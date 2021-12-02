Giresunspor, kupada 4 golle tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor, kendi sahasında Ankara Demirspor'u 4-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, kupada 4 golle tur atladı
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02 Aralık 2021 14:53
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, kendi sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 4-2 kazandı ve 5. tura yükseldi.

Karadeniz ekibine turu getiren golleri 3. dakikada ve 57. dakikada Joseph Champness, 14. dakikada penaltıdan Umut Nayir ve 85. dakikada Çekdar Orhan kaydetti.

Ankara Demirspor'un golleri ise 49. dakikada Abdülkadir Özdemir ve 75. dakikada Ahmet Sivri'den geldi.


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