Giresunspor Kulübü Başkanı'ndan yeni yıl mesajı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Karaahmet, kulübün internet sitesinden paylaştığı mesajda, 2022 yılının tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini diledi.



Yeni yılın, Giresunspor ailesinin birlik ve beraberlik içinde hayallerine bir bir ulaşacağı başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni eden Karaahmet, "Başarılarla dolu bir yılı daha bitiriyoruz. Geride bıraktığımız yıl içerisinde 7'den 70'e gönül verdiğimiz, varlığıyla ayakta durduğumuz Giresunspor'umuz 44 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Kalıcı olmak hedefiyle çıktığımız Süper Lig yolculuğuna ise taraftarlarımızın desteğiyle emin adımlarla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Karaahmet, 2022 yılında bütün insanlığı etkileyen Kovid-19 salgınının artık geride kalmasını da dileyerek, "Salgın hepimizi birbirimizden uzaklaştırdı. Sevdiklerimizi bizden aldı. Maalesef yeni yıla da Kovid tehdidinin altında giriyoruz. Ailemizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla doya doya kucaklaşmayı inanılmaz bir şekilde özledik. İnşallah pandeminin son bulduğu, sağlıklı günlerde doya doya bir arada bulunacağımız bir yılı yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni yılda Süper Lig'de güzel başarılara imza atacaklarının altını çizen Karaahmet, şunları kaydetti:



"Sezonu tamamladıktan sonra, her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz büyük Giresunspor taraftarıyla el ele, kol kola, sarılarak içimizdeki hislerimizi dışarıya vuracağız. Bu yıl zaman zaman salgın nedeniyle taraftarlarımızdan uzak kalsak da taraftarımızın büyük gücünü hep yanımızda hissettik. Bu salgın herkesi hem maddi hem manevi anlamda etkiledi. Dolayısıyla spor kulüpleri de bu süreçten oldukça etkilendi. Ama biz sizlerden aldığımız güç ve destekle şartlar ne olursa olsun mücadele ederek bu zor süreci en az hasarla atlatmayı başaracağız. Bu vesileyle, yeni yılın büyük Giresunspor camiasına, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birlik, beraberlik içerisinde nice başarılarla geçireceğimiz, pandemiden ve onun etkilerinden uzakta sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum."





İLGİLİ VİDEO