Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı Giresunspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.



Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Giresunspor'un büyük üstünlüğüyle geçen maçta Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, 3 pozisyonda gole izin vermedi. Konuk ekip Konyaspor karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.



Alınan bu sonucun ardından Giresunspor ligdeli ilk puanını alırken, Konyaspor yenilmezlik serisini devam ettirdi ve 11 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)



Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



20. dakikada Doukara rakip sahada kaptığı topu Sergio'ya aktardı. Sergio, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşunda sol köşeye giden topu kaleci Sehic güçlükle kontrol etti.



23. dakikada Serdar Gürler'in yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda topa Orcan Piri sahip oldu.



34. dakikada Doukara'nın ara pasında Diabete ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Diabete'nin vurduğu topa son anda Ahmet Çalık müdahale etti ve kornere attı.



İkinci yarıdan dakikalar birazdan...



