Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

GZT Giresunspor, deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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03 Şubat 2022 16:17
GZT Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Maçın hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa giren yeşil-beyazlılar, kampın son antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi.

Yağış altında gerçekleştirilen antrenmana, milli takımdan dönen Aziz Behich de katıldı.

Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Karadeniz ekibi, antrenmanın ardından Antalya'dan ayrılarak Konya'ya hareket etti.

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