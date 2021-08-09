Giresunspor Komşu'dan transfer yaptı

Giresunspor, Panathinaikos'tan 31 yaşındaki Younousse Sankhare'yi transfer etti.

Haber; AA
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Giresunspor Komşu'dan transfer yaptı
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09 Ağustos 2021 19:47
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz, Panathinaikos takımından orta saha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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