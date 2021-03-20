Giresunspor kafilesine taşlı saldırı

Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Samsun'un Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor kafilesine taşlı saldırı
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20 Mart 2021 23:21
TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Samsun'un Çarşamba ilçesinde taşlandı.

Alınan bilgiye göre, maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.

Otobüsün arka sağ tarafına isabet eden taşla, camı kırıldı.

Takım kaptanı Eren Tozlu'nun elinde isabet eden cam parçalarından dolayı kızarıklık oluştu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önemli almasının ardından takım başka bir otobüse nakledildi.

Takım ve taşlanan otobüs daha sonra kentten ayrıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.









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