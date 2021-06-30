Giresunspor ile Diabate arasında fark yüksek

Giresunspor'un transfer gündeminde bulunan Fousseini Diabate ile yapılan görüşmelerde olumsuz gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor ile Diabate arasında fark yüksek
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30 Haziran 2021 13:59
Çotanaklarla Diabate arasındaki görüşmelerde tarafların ücret konusunda henüz ortak bir noktada buluşamadıkları bilgisine ulaşıldı.

Diabate'nin istediği ücretle Giresunspor'un teklif ettiği ücret arasında yaklaşık 350 bin Euro fark olduğu ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Trabzonspor'n 1.5 milyon euro bedelle Leicester'dan transfer ettiği Diabate, geçen sezon Süper Lig'de 24 maça çıkıp 3 gol ve 3 asistle oynadı. [Giresun Gazetesi]


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