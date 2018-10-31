Giresunspor iki kulvarı da kayıpsız geçme peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Bizim için önemli olan lig ama kupada da ilerlemek istiyoruz." dedi.Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakat oyuncuların fazla olduğu bir dönemde zorlu bir haftaya girdiklerini söyledi.Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanda yarın Gümüşhanespor ile oynayacakları maça hazırlandıklarını belirten Kazancıoğlu, "Giresunspor için her maç önemlidir. Yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim için önemli olan lig ama kupada da ilerlemek istiyoruz. Kupayı bir kenara bırakacak halimiz yok." diye konuştu.Kazancıoğlu, ligde 4 haftadır galibiyete hasret olduklarını ifade ederek, "Kupa maçından kısa süre sonra 5 Kasım Pazartesi çok zorlu bir Gençlerbirliği deplasmanına gideceğiz. Bu zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Artık galibiyet hasretine son vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.