Giresunspor iki hafta sonra evinde galip

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor iki hafta sonra evinde galip
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05 Aralık 2020 15:28
TFF 1. Lig'in 12. mücadelesinde Giresunspor evinde Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede Giresunspor'un gollerini 66. dakikada Eren Tozlu ve 68. dakikada Serginho Junior kaydetti.

Bu sonucun ardından Giresunspor iki hafta sonra galibiyete ulaştı ve 20 puanla 5. sıraya yerleşti. Ligde galibiyetle tanışamayan Eskişehirspor ise 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig'de haftaya Giresunspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Eskişehirspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.



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