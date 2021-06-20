Giresunspor için Serdar Gürler iddiası

Süper Lig'in yeni ekipleriden Giresunspor'un Antalyaspor'dan Serdar Gürler ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor için Serdar Gürler iddiası
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20 Haziran 2021 15:46
Serdar Gürler
Serdar Gürler
Antalyaspor
Giresunspor'un dış transferde Antalyaspor'dan Serdar Gürler ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Giresun Işık'ın aktardığı habere göre; Çotanakların geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 15 maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncuyu transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Serdar ile Altay'ın da görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. Antalyaspor teknik direktör Ersun Yanal'ın, sözleşmesi süren Serdar Gürler'i yeni sezon kadrosunda düşünmediği açıklanmıştı.


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