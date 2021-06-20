Giresunspor için Serdar Gürler iddiası

Giresunspor'un dış transferde Antalyaspor'dan Serdar Gürler ile ilgilendiği ileri sürüldü.



Giresun Işık'ın aktardığı habere göre; Çotanakların geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 15 maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncuyu transfer gündemine aldığı iddia edildi.



Serdar ile Altay'ın da görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. Antalyaspor teknik direktör Ersun Yanal'ın, sözleşmesi süren Serdar Gürler'i yeni sezon kadrosunda düşünmediği açıklanmıştı.



