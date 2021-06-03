Giresunspor iç transferde Hüsamettin Tut ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.Giresun gazetesinde yer alan habere göre; Yeşil Beyazlı forma altında iki kez şampiyonluk yaşayan Hüsamettin, son dakika bir aksilik olmaması halinde yeni sezonda da yeşil beyazlı formayı terletecek.30 yaşındaki sol bek, geçen sezon 29 lig maçında oynadı ve 1 gol attı.