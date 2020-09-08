Giresunspor, Ibrahima Balde'yle imzaladı

Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Giresunspor, Ibrahima Balde'yle imzaladı
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08 Eylül 2020 21:15
 TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, İbrahima Balde ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Tütüncü, Balde'ye başarılı bir sezon geçirmesini ve transferin yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.



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