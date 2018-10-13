  •  
    ..Ve Bilic, Beşiktaş'tan onun transferini istedi
  •  
    "Instagram'a fotoğraf koyacağına oynasın..."
  •  
    "Jack Wilshere'i İYİ Kİ F.Bahçe'ye almamışız"
  •  
    Terim'in milli maçlarda izlettirdiği 5 forvet belli
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Giresunspor Hüseyin Kalpar ile çıkış arayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Kalpar yönetimindeki hedeflerinden bahsetti.

Kaynak: AA
Giresunspor Hüseyin Kalpar ile çıkış arayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2018 15:22
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Kalpar ile yeniden çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, takımın Antalya'da Hüyesin Kalpar yönetiminde lige hazırlandığını belirtti.

Milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ifade eden Kazancıoğlu, "Teknik direktör değişiminin milli maç arasına denk gelmesini fırsata çevirmek istiyoruz. Hem yeni anlayış hem de sakat oyuncularımızın adaptasyonu açısından milli maç arası bizim için olumlu oldu." dedi.

Kazancıoğlu, gelecek hafta sonu deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Deplasmandan 3 puanla dönmek hedefimiz. Takım bu maçla yeni bir başlangıç yapacaktır. Yeni teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar ile çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ'ın mide kanaması dolayısıyla Ankara'da özel bir hastanede tedavi gördüğünü, başkan yardımcısı İbrahim Özkul'un ise kalp ve ayak damarlarından anjiyo olduğunu dile getiren Kazancıoğlu, her ikisinin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için