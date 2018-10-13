Giresunspor Hüseyin Kalpar ile çıkış arayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Kalpar ile yeniden çıkış yakalamak istediklerini söyledi.Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, takımın Antalya'da Hüyesin Kalpar yönetiminde lige hazırlandığını belirtti.Milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ifade eden Kazancıoğlu,dedi.Kazancıoğlu, gelecek hafta sonu deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak,diye konuştu.Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ'ın mide kanaması dolayısıyla Ankara'da özel bir hastanede tedavi gördüğünü, başkan yardımcısı İbrahim Özkul'un ise kalp ve ayak damarlarından anjiyo olduğunu dile getiren Kazancıoğlu, her ikisinin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.