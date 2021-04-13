Giresunspor heyecanlı: "Muhteşem geri döndük"

GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, Keçiörengücü galibiyetinin ardından açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor heyecanlı: 'Muhteşem geri döndük'
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13 Nisan 2021 22:28
TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik." dedi.

Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendileri açısından zorlu geçen bir 90 dakika oynadıklarını söyledi.

İlk yarıda yedikleri gole hemen reaksiyon gösterdiklerini ve golü bulduklarını aktaran Şengül, şöyle konuştu:

"Bizim için olmazsa olmaz maçlarından bir tanesiydi. 5 final maçımız vardı, bunlardan biri de Ankara Keçiörengücü maçıydı. Ciddiye aldığımız bir maçtı. Oyun inisiyatifini hep elimizde tuttuk. Gol yedik ve hemen reaksiyon gösterdik. Golü de bulduk. Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettik."

Şengül, ligde final niteliğinde 4 maç oynayacaklarına vurgu yaparak, alacakları 2 galibiyetin kendilerini Süper Lig'e taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçında da galibiyet hedeflediklerini ifade eden Şengül, "Adana'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bu akşamki gibi istediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak hedefimize ulaşmış oluruz." diye konuştu.



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