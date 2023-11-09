Giresunspor: 'Genç ve dinamik bir takımız'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mehmet Birinci, ligin 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Tuzlaspor karşısında 3 puan hedeflediklerini belirtti.



Birinci, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, son 2 haftada 4 puan toplayarak çıkış yakaladıklarını ifade etti.



"GENÇ BİR TAKIMIZ"



Göreve geldiği günden itibaren takımla sıkı bir çalışma programı uyguladığını vurgulayan Birinci, "Takımımızın genç olmasının verdiği avantaj ve dezavantajları var. Ancak biz genç ve dinamik olmamızın verdiği avantajları ön palana çıkartarak bir yol haritası çiziyoruz. Ligin başından bu yana evinde kazanamayan bir Giresunspor vardı. Burada galibiyet almak ve bu sevinci taraftarlarımızla birlikte kutlamayı çok istiyorduk, çok şükür bunu başardık." değerlendirmesinde bulundu.



"PUAN VEYA PUANLAR İSTİYORUZ"



Birinci, son haftalarda yakaladıkları çıkışı Tuzlaspor'u da mağlup ederek sürdürmeyi amaçladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Hafta boyunca yaptığımız taktik antrenmanlar ve analiz toplantılarımız neticesinde istediğimiz oyunu da sahaya yansıtabilirsek puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Giresunspor'un çok büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum, daha önce de belirttiğim gibi burası benim evim ve biz çotanak armanın en iyi şekilde temsil edilmesi için her şeyimizi ortaya koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz."





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