Giresunspor genç oyuncu Osman Paşa Zorlu ile anlaştı

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ile anlaşma sağladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 2 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı formamız ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Ailemize hoş geldin Osman Paşa Zorlu." ifadeleri kullanıldı.



