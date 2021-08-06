Giresunspor genç oyuncu Osman Paşa Zorlu ile anlaştı

Giresunspor, defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ile anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor genç oyuncu Osman Paşa Zorlu ile anlaştı
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06 Ağustos 2021 19:32
GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 2 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı formamız ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Ailemize hoş geldin Osman Paşa Zorlu." ifadeleri kullanıldı.


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