Giresunspor - Galatasaray maçında iki penaltı kararı

Süper Lig'de Giresunspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısında iki penaltı düdüğü çaldı.

Haber; Sporx.com
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Giresunspor - Galatasaray maçında iki penaltı kararı
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16 Ağustos 2021 22:37
Süper Lig'de Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında penaltı kararları çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Sacha Boey, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Giresunsporlu futbolcular, pozisyonun dışarda olduğunu belirttiler anacak karar değişmedi. Mbaye Diagne penaltı için topun başına geçti ama kaleci Okan Kocuk'a takıldı.



Maçta ilk yarının 43. dakikasında Mbaye Diagne karşıya karşıya pozisyonda Okan Kocuk'u geçemedi anacak kendisine faul yapıldığını belirtti. Orta hakem Erkan Özdamar, yardımcısının uyarısı sonrası ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR hakemi Mete Kalkavan'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Giresunsporlu Hüsamettin Tut ise kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da bu kez penaltıda topun başına geçen Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.




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