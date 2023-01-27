Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 16:19 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 16:19

Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Galatasaray deplasmanda Giresunspor konuk olacak. Sarı kırmızılarda hedef, Giresun deplasmanından 3 puanla dönmek. Ev sahibi Giresunspor ise ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? 
GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper ligin 21. haftasında oynanacak Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü (Yarın) saat 19:00'da başlayacak. Kritik müsabaka beIN SPORTS 1'den futbolseverler ile buluşacak.
Süper ligin 21. haftasında oynanacakGiresunspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Candaş Elbil yapacak.

MUHTEMEL 11

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Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
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Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti.

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