Giresunspor, Galatasaray'dan transfer yaptı

Kulübü Başkanı, transferlerde daha zamanları olduğunu belirterek, "Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda her şey yolunda." dedi.Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın sezon öncesi birinci etap kampını Erzurum'da sürdürdüğünü söyledi.İç transferi tamamladıklarını, dış transferde ise 4 isimle anlaştıklarını ifade eden Karaahmet, Galatasaray'danile de sözleşme imzalama aşamasına gelindiğini belirtti.Karaahmet, Okan Kocuk'un bir iki gün içerisinde kampa katılacağını kaydederek, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a oyuncunun transferi konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür etti.Zamanlarının bulunduğunu ve kadro oluşturma noktasında aceleci davranmadıklarını aktaran Karaahmet, şöyle konuştu:"Bazılarına göre transfer şöyle bir şey. 'Ben bugün onu aldım, o bitti.' Bizimki öyle bir şey değil. Giresunspor doğru zamanda, doğru transferi yaparak başarıya ulaşmış bir takım. Biz bir şeyi yeniden yapmıyoruz. Biz geçen sene ne yaptıysak, onun benzerini yapmaya devam ediyoruz. Çünkü Giresunspor'un geçen sene şampiyon olduğundaki hikayesini bir başka takım yazabilecek mi? Bilmiyorum ama biz yazdık. Bu bir rastlantı, bir şans değildi. Şans denilen bir iki maç olan şeydir. Bir takım 17 hafta lider, sonunda da ilk ikide ligi bitiriyorsa burada yapılan işlerin doğruluğu tescillenmiş olur. Biz de geçen seneki transfer döneminde aynı titizlik, hassasiyet ve aynı zaman planlaması içerisinde Giresunspor'un transfer politikasını götürdük. Bu sene de öyle olacak."Karaahmet, Giresunspor'a en uygun futbolcuları belirleyerek getirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Transferin hepsinde benim imzam var. Teknik direktörümüzün imzası var. Ciddi bir ekip çalışması var. Daha olmadan, ortaya çıkmadan eleştiri mantığı birazcık üzücü. Transferlerde daha zamanımız var. Zamanı en doğru şekilde kullanarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda her şey yolunda. 'Kimse söyledi' diye transfer yapmıyoruz. Her takımın şartları, yol haritası farklı. En doğru kararın bizim tarafımızdan verilen karar olduğuna eminim."İkinci etap kampına kadar takımın yüzde 80-90 yapılanmasının tamamlanmış olacağını, mevcut oyuncularına güvendiklerini dile getiren Karaahmet, "Giresunspor'da şampiyonluk yaşamış elimizde 10'a yakın futbolcumuz var. Onlar Süper Lig'deki futbolculardan farklı değil. İnanmayanlar olabilir ama inananlar görecekler." ifadelerini kullandı.Karaahmet, bir yapı kurmaya çalıştıklarını, Giresunspor'un doğrularıyla en iyi yere geleceğini kaydederek, "Transfer doğrularıyla ekonomik doğrularıyla takım doğrularıyla Giresunspor'un doğru işler yaptığını herkese yine gösterecek. Önce kendimize güvenelim. Giresunspor bu sene yine örnek bir takım olacak." değerlendirmesinde bulundu.Yerli ve yabancı olmak üzere kadrolarına şimdilik 10 oyuncu daha katmayı planladıklarını, takımın performansına göre transferler olabileceğini ifade eden Karaahmet, "Takım kuruldukça oradaki futbolcuların uyumuna bakacağız. Hocamızın raporlarına göre ek oyuncu ihtiyacı olup olmadığına bakacağız. Ağustos 13-15 gibi lig başlayacak ama transfer devam edecek. Elimizdeki futbolcularımızın performanslarına göre transferimiz daha belirginleşecek." diye konuştu.Karaahmet, yabancı kontenjanını tam olarak doldurmayı planlamadıklarını, anlaşmalar yapıldıkça bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.Çotanak Spor Kompleksi'nde loca satışlarının başladığını da belirten Karaahmet, kulübe mali destek sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarından destek beklediklerini sözlerine ekledi.