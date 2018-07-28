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Giresunspor, Ergin Keleş'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor, kadrosunu Ergin Keleş ile güçlendirdi.

Kaynak: AA
Giresunspor, Ergin Keleş'i transfer etti
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28 Temmuz 2018 19:27
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ergin Keleş'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Kardemir Karabükspor kadrosunda yer alan oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, tecrübeli oyuncunun Giresunpor'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve yeşil-beyazlı takımın başarısı için mücadele edeceğini aktardığı kaydedildi. 

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