Giresunspor, Ergin Keleş'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ergin Keleş'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Kardemir Karabükspor kadrosunda yer alan oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, tecrübeli oyuncunun Giresunpor'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve yeşil-beyazlı takımın başarısı için mücadele edeceğini aktardığı kaydedildi.
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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Kardemir Karabükspor kadrosunda yer alan oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, tecrübeli oyuncunun Giresunpor'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve yeşil-beyazlı takımın başarısı için mücadele edeceğini aktardığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın