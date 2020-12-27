Giresunspor durmuyor, kazanıyor! Üst üste 5. galibiyet...

TFF 1. Lig'de 16. hafta mücadelesinde Giresunspor, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor durmuyor, kazanıyor! Üst üste 5. galibiyet...
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27 Aralık 2020 17:56
TFF 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, Giresunspor'u konuk etti.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadele, Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergen Piçinciol kaydetti.

Bu skorla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Giresunspor, puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste 6. mağlubiyetini alan Akhisarspor ise 13 puanla 16. sırada yer aldı.

Giresunspor, gelecek hafta Tuzlaspor'u ağırlayacak. Akhisarspor ise Ümraniyespor'a konuk olacak.



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