Giresunspor destek istiyor: "Sırt çevirmeyin!"

Giresunspor'un As Başkanı ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Tütüncü, "44 yıl sonra Süper Lig çatısı altındayız. Bu şehri, biz o çatıda temsil etmek için ciddi mücadeleler veriyoruz. Bize destek olmayanlar, görmezden gelenler için yarın çok geç olabilir. Çünkü, inanılmaz zor bir dönemden geçiyoruz." dedi.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor destek istiyor: 'Sırt çevirmeyin!'
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25 Mart 2022 12:36
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'un Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Tütüncü, "GZT Giresunspor bu şehrin en birinci önceliği olmalıdır. Herkes bu noktada üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır. Bizler elimizden geleni inanın yapıyoruz." dedi.

"Bu takımın, bu güzel şehrimizi temsil etmesi için çaba harcıyoruz." diyen Tütüncü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Rakiplerimize bakın. Devasa bütçelere sahip. Bizler de geçmiş dönemlerdeki borcu, gelecek gelirlere temlik ederek nakit döndürmeye ve primleri ödemeye çalışıyoruz. Bu noktada bize destek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu takım bizim değil. Herkesin takımı. Bu şehrin takımı. Bu renkler Süper Lig'de başarıyı fazlasıyla hak ediyor. Bu renge sahip çıkalım. Bu armayı daha da yukarılara taşıyalım. Şimdi GZT Giresunspor'a sırt çevirme vakti değil. Şimdi birlik zamanı. Bunu başaramazsak yarın çok geç olabilir. Bunu her seferinde zaten söylüyoruz." (Giresun Gazetesi)

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