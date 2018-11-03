Giresunspor, deplasmanda iyi sonuç bekliyor

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi Gençlerbirliği ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, zorlu geçecek maçtan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, Ankara deplasmanında oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirtti.Takımın içinde bulunduğu durum itibariyle zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Kazancıoğlu,diye konuştu.Kazancıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gümüşhanespor karşısında tur atlamanın takıma moral olduğunu, genç oyuncuların da bu karşılaşmadan faydalandığını ifade etti.Kupa moraliyle Gençlerbirliği maçından da güzel sonuç beklediklerini dile getiren Kazancıoğlu,değerlendirmesinde bulundu.