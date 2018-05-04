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Giresunspor deplasmanda güldü, Gaziantepspor düştü

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Giresunspor, deplasmanda zor günler geçiren Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşmada gülen taraf Karadeniz ekibi oldu.

Kaynak: Sporx.com
Giresunspor deplasmanda güldü, Gaziantepspor düştü
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04 Mayıs 2018 19:20
Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Giresunspor, deplasmanda zor günler geçiren Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele, 5-4 Giresunspor'un galibiyetiyle noktalandı.

Giresunspor 10. dakikada Atta'nın golüyle öne geçerken, Gaziantepspor'n golleri 34. dakikada Erdal, 37. dakikada Mustafa ve 39. dakikada Sait ve 90+2'de Oktay Aydın'dan geldi. 2. yarıda Giresunspor açıldı ve 49. dakikada penaltıdan Sinan, 65. dakikada Çağlar ve 75. dakikada yine penaltıdan Fatih ve 89. dakikada Dmytro Korkishko'nun golleriyle maçtan 5-3 üstünlüğü ele geçirdi. Gaziantepspor'da 90+2. dakikada Oktay Aydın'ın golü skoru belirledi: 4-5.

Bu sonucun ardından Gaziantepspor lige 1 puanla son sırada yer alarak veda etmiş oldu. Giresunspor ise üst üste 2. galibiyetini aldı ve 47 puanla, 11. basamakta sezonu noktaladı.

 

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