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Giresunspor, Dauda'yı transfer etti

Giresunspor, Nijerya asıllı İsveçli oyuncu Abiola Adedeji Dauda'yı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Giresunspor, Dauda'yı transfer etti
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18 Temmuz 2018 12:23
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Nijerya asıllı İsveçli oyuncu Abiola Adedeji Dauda'yı kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Dauda ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan, 30 yaşındaki futbolcu Dauda geçen sezon Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos'ta forma giymişti.

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