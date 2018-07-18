Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Nijerya asıllı İsveçli oyuncu Abiola Adedeji Dauda'yı kadrosuna kattı.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Dauda ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan, 30 yaşındaki futbolcu Dauda geçen sezon Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos'ta forma giymişti.
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Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Dauda ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan, 30 yaşındaki futbolcu Dauda geçen sezon Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos'ta forma giymişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın