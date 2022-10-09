Giresunspor'dan VAR ve ofsayt çizgisi tepkisi

Giresunspor'dan, Beşiktaş maçında Oğulcan Çağlayan'ın attığı ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol dolayısıyla tepki geldi.
Karadeniz ekibinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcücü Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından, "Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin 4 büyüklere ezildiği bir akşamı daha geride bıraktık. Ayrıca grafikerinizi değiştirmelisiniz, pekiyi çizemedi ofsayt çizgisini..." ifadelerini kullandı.
Gol için bir paylaşım daha yapan Karademir, bu kez yaşanan pozisyonun tribün çekimini paylaşıp, "Tesadüfen bir taraftarımızın çekmiş olduğu görüntüler olayı çok net ortaya koymaktadır. Birde bu açıdan çizgi çektirelim grafikere." dedi.
Karadeniz ekibinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcücü Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından, "Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin 4 büyüklere ezildiği bir akşamı daha geride bıraktık. Ayrıca grafikerinizi değiştirmelisiniz, pekiyi çizemedi ofsayt çizgisini..." ifadelerini kullandı.
Gol için bir paylaşım daha yapan Karademir, bu kez yaşanan pozisyonun tribün çekimini paylaşıp, "Tesadüfen bir taraftarımızın çekmiş olduğu görüntüler olayı çok net ortaya koymaktadır. Birde bu açıdan çizgi çektirelim grafikere." dedi.
Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin 4 büyüklere ezildiği bir akşamı daha geride bıraktık. Ayrıca grafikerinizi değiştirmelisiniz,pekiyi çizemedi ofsayt çizgisini... @Tff_Org pic.twitter.com/69o928VcFb
— Ferhat Karademir (@Ferhatkarade) October 8, 2022
Tesadüfen bir taraftarımızın çekmiş olduğu görüntüler olayı çok net ortaya koymaktadır. Birde bu açıdan çizgi çektirelim grafikere. @TFF_Org pic.twitter.com/vhgStsCbcJ
— Ferhat Karademir (@Ferhatkarade) October 8, 2022
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