Giresunspor'dan VAR ve ofsayt çizgisi tepkisi

Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Beşiktaş maçında attıkları ancak VAR'dan geri dönen golde ofsayt çizgisi nedeniyle tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Giresunspor'dan VAR ve ofsayt çizgisi tepkisi
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09 Ekim 2022 01:25
Giresunspor'dan, Beşiktaş maçında Oğulcan Çağlayan'ın attığı ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol dolayısıyla tepki geldi.

Karadeniz ekibinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcücü Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından, "Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin 4 büyüklere ezildiği bir akşamı daha geride bıraktık. Ayrıca grafikerinizi değiştirmelisiniz, pekiyi çizemedi ofsayt çizgisini..." ifadelerini kullandı.

Gol için bir paylaşım daha yapan Karademir, bu kez yaşanan pozisyonun tribün çekimini paylaşıp, "Tesadüfen bir taraftarımızın çekmiş olduğu görüntüler olayı çok net ortaya koymaktadır. Birde bu açıdan çizgi çektirelim grafikere." dedi.

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