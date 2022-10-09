Giresunspor'dan VAR tepkisi!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'dan flaş bir açıklama geldi.



Karadeniz ekibi, maçlarında VAR sisteminin uygulanmaması için TFF ve MHK'ye başvuru yapılacağını açıkladı.



İşte Giresunspor'un açıklaması:



"VAR SİSTEMİNİ İSTEMİYORUZ"



"Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, bundan sonraki maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evrildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız. Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."





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