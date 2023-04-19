Giresunspor'dan taraftara çağrı

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçında taraftarlarından destek istedi.



Yamak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Giresunspor'u gerek mali gerekse sportif anlamda tekrar ayağa kaldırarak daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirtti.



Giresunspor'u aydınlık yarınlara ulaştırmak amacıyla şehrin tüm dinamikleri ile omuz omuza mücadeleye devam ettiklerini aktaran Yamak, "Bu bağlamda her zaman yanımızda yer alan, Giresunspor'umuzun ne zaman ihtiyacı olsa destek ve ilgilerini esirgemeyen Sayın Bakanımız Nurettin Canikli'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.



Yamak, daha güçlü bir Giresunspor hedefine ilerlerken Giresun'un tüm dinamikleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerinin kulübün geleceği için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Perşembe günü Ankara'da oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı için başkent ve çevre illerde yaşayan tüm Giresunluları takımımıza destek olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.





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