Giresunspor'dan orta sahaya takviye!

Giresunspor, Brezilyalı futbolcu Jean Pyerre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'dan orta sahaya takviye!
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30 Ocak 2022 19:42
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Jean Pyerre'yi transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ligi takımlarından Gremio'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusunun kiralık olarak 1,5 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine Giresunspor ailesine 'Hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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