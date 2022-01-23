Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması!

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Okan Kocuk hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması!
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23 Ocak 2022 18:49
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Genç hoca, Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Okan Kocuk için de konuşurken, başarılı file bekçisini bırakmayı düşünmediklerini söyledi.

Hakan Keleş, "Okan Kocuk konusunu kapatmıştık ama bu hafta yine açtılar. Bakalım ne olacak, duruma göre hareket edeceğiz. Memnunuz ve bırakmayı düşünmüyoruz. Transfer tahtamız kapalı, herkes takviye yapıyor. Bizim de transfer yapmamız lazım." sözlerini kullandı.

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