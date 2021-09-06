Giresunspor'dan Nalepa'ya veda

GZT Giresunspor'da, Polonyalı oyuncu Michal Nalepa ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA
Abone Ol
Giresunspor'dan Nalepa'ya veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2021 22:10
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Michal Nalepa ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada Nalepa'nın, geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil olduğu ve Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emeklerinin bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Polonyalı oyuncu ile yolların ayrıldığı kaydedilerek,"Giresunsporumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.